Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 мая провел совещание по вопросам внедрения цифровой экономики и электронного правительства. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Нынешние условия пандемии еще раз доказали важность цифровых технологий. Стало очевидно, что образование, государственные услуги, система государственного управления, торговля и сервис во многом зависят от информационных технологий. Услуги, которые не предоставлялись удаленно в течение многих лет, за считанные дни перешли в онлайн-режим», — говорится в сообщении.

28 апреля президент подписал постановление «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства». Согласно документу, в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций создана интегрированная система, занимающаяся цифровой экономикой. Задачи развития электронного правительства, цифровизации отраслей экономики и сельского хозяйства, организации и управление IT-парками полностью переданы министерству.

Постановлением намечено реализовать 104 проекта на сумму 1,3 трлн сумов в рамках электронного правительства, 87 проектов на 5,3 трлн сумов в реальном секторе экономики, 35 — на сумму 15,1 трлн сумов в сфере телекоммуникаций, 18 — по IT-паркам и 24 проекта — в аграрном секторе.

«Если мы не выполним эту работу в ближайшие 2−3 года, каждый год промедления будет стоить нашей стране 10 лет прогресса», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил внедрить порядок повышения размера премиальных выплат руководителям министерств и ведомств или его снижения исходя из уровня внедрения в них информационных технологий.

Учитывая влияние пандемии, подчеркнута важность ускоренного перехода наиболее востребованных государственных услуг в электронную форму.

Даны поручения по внедрению до конца года в Ташкенте электронных медицинских карт, систем электронной больницы и неотложной медицинской помощи, а также Единого реестра социальной защиты для ведения учета социальных пособий.

В течение следующих пяти лет за счет широкого внедрения информационных технологий в промышленных предприятиях можно будет снизить себестоимость на 13−15%, говорилось на совещании.

Обсуждалось развитие инфраструктуры информационных технологий. В этом году стоит задача увеличения охвата оптико-волоконной связью в системе дошкольного образования с 41 до 100%, в системе народного образования — с 40 до 70%, в здравоохранении — с 38 до 100%. Благодаря этому многие села получат доступ в интернет.

Перед Министерством по развитию ИТ и коммуникаций поставлена задача обеспечить социальные объекты высокоскоростным доступом в интернет и довести до конца года охват высокоскоростного мобильного интернета до 90%.

Даны указания увеличить количество центров обработки информации, привлечь иностранные кредиты и построить дата-центр стоимостью 30 млн долларов.

Президент назвал численность занятых в IT-сфере — 60 тысяч человек — недостаточной. Он также поручил охватить 47 тысяч учащихся проектом «1 миллион программистов» в следующем учебном году и наладить обучение основам программирования в школах начиная с 7-го класса.