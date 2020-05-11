Создаваемый в Узбекистане антикоррупционный орган будет представлять собой агентство с подразделениями в регионах и получит статус независимого правоохранительного органа. Об этом сообщил генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев на пленарном заседании Сената в понедельник.

На новую структуру будет возложена функция координации борьбы с коррупцией в стране.

«Этот орган не будет при каком-либо государственном ведомстве, парламенте, президенте, а должен быть отдельным. Мы считаем, что это соответствует системе сдержек и противовесов в государственном управлении и также окажет положительное влияние на независимость судебной власти», — отметил Нигматилла Юлдашев.

Одна из основных зада агентства — постоянный анализ условий, способствующий коррупционным нарушениям, и мониторинг коррупционных рисков. Ожидается, что Министерство юстиции передаст новому агентству полномочия по антикоррупицонной экспертизе нормативно-правовых актов.

Антикоррупционное агентство будет предлагать конкретные предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля в борьбе с коррупцией в госорганах (комплаенс-контроль).

По словам генерального прокурора, рассматривается вопрос о возложении на новое агентство задач оперативного розыска, следствия и дознания. При этом такие же полномочия сохранят Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности.

«Мы хотим определить границы субъектов уголовного права. То есть агентство будет работать с отдельными субъектами при проведении следствия и дознания. Кто эти субъекты? Должностные лица, такие как члены парламента, администрации президента, правительства, руководители ведомств республиканского значения, банков, хокимы областей, Ташкента и их заместители», — отметил глава Генпрокуратуры.

«Мы должны подняться от бытовой коррупции к [расследованию] элитарной коррупции… Если мы поднимемся на верхний уровень и предотвратим [элитарную коррупцию], то и бытовой коррупции внизу не будет», — сказал он.

Нигматилла Юлдашев добавил, что ни в Уголовном кодексе, ни в других законах «нет четкого определения о том, что относится к коррупционным случаям, а что — к обычным правонарушениям». «Нет четкой границы этого определения», — признал генпрокурор.

Агентству будет поручено проводить мониторинг коррупционных правонарушений в сфере государственных закупок и расходования бюджетных средств.

«Самое главное — создание системы декларирования [имущества] и доходов госслужащих также будет поручено агентству», — отметил руководитель Генеральной прокуратуры.

По его словам, все действия агентства должны проходить под прокурорским надзором.

«Поскольку, согласно действующему законодательству, надзор за следствием, доследственной проверкой и оперативным розыском возложен на органы прокуратуры. Не ущемляя ни одно ведомство, прокуратура будет осуществлять такой же надзор за [агентством], как это делается в отношении других ведомств», — подчеркнул он.

Проект документа внесен на рассмотрение в Администрацию президента.

В январе президент Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием парламенту, предложил создать в стране антикоррупционный орган, который бы не только боролся со взяточничеством, но и занимался его ранним предупреждением.

Глава государства отмечал, что новая структура, которая будет создана на основе зарубежного опыта, должна не только координировать государственную политику в данной области, но и располагать всеми силами и средствами для борьбы с коррупцией