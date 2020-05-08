Уже больше месяца, как у жителей Ташкента не было возможности свободно перемещаться на личном автомобиле. Но со смягчением карантинных мер многие автомобилисты вновь садятся за руль. Однако перед тем, как снова эксплуатировать свой автомобиль, стоит провести его полный осмотр и при необходимости осуществить ремонт и техническое обслуживание.





Прежде всего стоит обратить внимание на состояние смазочных материалов, которые покрывают детали автомобиля, защищая их от износа и перегрева, а также очищают от загрязнений. Также без внимания не должны оставаться масляные и воздушные фильтры, которые удаляют посторонние загрязнения из системы.

С приходом лета многие автолюбители часто забывают предварительно продиагностировать такое полезное устройство, как кондиционер. Но в условиях жаркого климата банальная забывчивость сразу же напоминает о себе: в салоне автомобиля порой находиться просто невыносимо, и от нестерпимой жары снижается реакция, что в разы повышает шанс оказаться в ДТП. Не зря многие авторитетные зарубежные издания предупреждают: отсутствие кондиционера в машине жарким летом не только вызывает дискомфорт, но и подвергает опасности.

Oil Group — крупнейший поставщик смазочных материалов в Узбекистане, объявляет о возобновлении работы официального сервисного центра Shell в Ташкенте. Центр продолжает свою работу в условиях карантина, и в преддверии жаркого лета запускает выгодное предложение для своих клиентов. При покупке моторного масла в сервис-центре Shell — очистка системы кондиционирования автомобиля пенным очистителем осуществляется бесплатно.

Это обеспечит очистку внутренних элементов от пыли и грязи, в которых, в свою очередь, размножаются болезнетворные бактерии (возможно даже грибковые инфекции), которые являются причиной неприятного запаха в салоне автомобиля и ухудшения самочувствия пассажиров. Услуга по замене масла и масляного фильтра также является бесплатной.





В составе всего ассортимента смазочных материалов Shell содержится большое количество специальных компонентов, которые обеспечивают бесперебойную работу двигателя и защиту деталей от износа, а также сокращают расход топлива. Все продукты Shell отвечают повышенным требованиям заводов производителей двигателей, а сотрудники сервис-центра работают в соответствии с высокими стандартами компании.





Компания Oil Group предлагает широкий ассортимент смазочных материалов для всех отраслей промышленности, в том числе и продукцию для легковой и коммерческой техники. Благодаря собственным складским помещениям и обширной логистической сети, компания доставляет продукцию по всей республике в кратчайшие сроки.

Срок акции: с 9 мая по 9 августа.

Адрес сервис-центра Shell: Юнусабадский р-н, ул. Юнус-Ота, 19 квартал.

Ориентир: заправка UzmalOil

Более подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 98- 117−87−11 или на сайте.

Instagram: @shell_uz_service_center

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