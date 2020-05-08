В Алмазарском районе Ташкента завершено строительство Парка Победы. Он раскинулся у памятника генерал-майору Сабиру Рахимову, который был возвращен на историческое место в 2018 году.
Инициативу о строительстве парка к 75-летию Победы во Второй мировой войне осенью 2018 года озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
«Этот парк должен отражать вклад нашего народа в Победу, увековечить героизм наших отцов и дедов», — отмечал глава государства.
В парке установлены военная техника и вооружение времен войны 1941−45 годов, сооружены композиции с окопами и блиндажами, разные инсталляции, построен музей.
Накануне в парке прошли съемки праздничного представления, посвященного 9 Мая — Дню памяти и почестей.
Профессор Преображенский
Огромная благодарность Шавкату Миромоновичу и всем, кто принимал участие в создании этого парка! Нет слов, молодцы! Нужно помнить и чтить память наших предков, защищавших общую Родину и сражавшихся за наше с вами будущее. Обязательно посещу этот парк. Жаль, что коронавирус вносит свои коррективы и праздник не будет отмечаться с полным размахом, как он планировался.
виктор люллей
Просто великолепно! Со вкусом и пониманием дела!!! Честь и хвала такому руководителю!!! Всех с Днём Победы!
Александр Гончаров
Красивый парк победы, на фото, надо посетить посмотреть.
Юра Артыков
Если бы адрес добавили в новость, было бы замечательно, не все знают где находится памятник С. Рахимову, перешёл в новость про открытие памятника С. Рахимову, но там также нету адреса.