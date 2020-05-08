В Алмазарском районе Ташкента завершено строительство Парка Победы. Он раскинулся у памятника генерал-майору Сабиру Рахимову, который был возвращен на историческое место в 2018 году.

Инициативу о строительстве парка к 75-летию Победы во Второй мировой войне осенью 2018 года озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Этот парк должен отражать вклад нашего народа в Победу, увековечить героизм наших отцов и дедов», — отмечал глава государства.

В парке установлены военная техника и вооружение времен войны 1941−45 годов, сооружены композиции с окопами и блиндажами, разные инсталляции, построен музей.

Накануне в парке прошли съемки праздничного представления, посвященного 9 Мая — Дню памяти и почестей.

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