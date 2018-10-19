Узбекистан и Россия намерены довести объем взаимной торговли в ближайшие годы до 10 млрд долларов. Об этом в Ташкенте в пятницу сообщил журналистам президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Россия — ключевой торговый партнер Узбекистана. Товарооборот вырос с начала года на 30%. В этом году, мы ожидаем, объем торговли составит до 6 млрд долларов, а в ближайшие годы достигнет 10 млрд долларов», — спрогнозировал глава Узбекистана.

«Наши регулярные встречи и беседы придали мощный импульс развитию сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества», — сказал президент.

Он заявил, что отношения стран вышли на новый уровень.

Шавкат Мирзиёев выразил признательность за создание «зеленого коридора» для поставок в Россию плодоовощной продукции из Узбекистана.

«Мы договорились о распространении этой практики на другие виды нашей продукции, в том числе текстильной, — заявил президент. — Российские инвестиции в нашей экономике превышают 8,5 млрд долларов. Подготовлен пакет новых инвестиционных соглашений и торговых контрактов с ведущими российскими компаниями „Газпром“, „Газпромбанк“, „ЛУКОЙЛ“, „Росатом“, „Форус“, „Внешэкономбанк“ на сумму порядка 25 млрд долларов».

Глава государства также отметил, что Узбекистан заинтересован в развитии прямых контактов между регионами, в этом свете имеет большое значение первый Форум межрегионального сотрудничества, итогом которого стали проекты более чем на 20 млрд долларов.

Шавкат Мирзиёев анонсировал скорый старт нового проекта — главы Узбекистана и России в рамках государственного визита Владимира Путина примут участие в старте строительства первой в стране атомной электростанции.

Переговоры подтвердили совпадение и близость позиций по региональным и международным вопросам, добавил он.

«Вопросы безопасности всегда будут в центре внимания. Состоялся обмен мнениями о координации совместных усилий по противодействию терроризму и экстремизму, особенно радикализации в молодежной среде. Мы также обсудили действия в военной и военно-технической сфере», — рассказал президент.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что главы государств придают приоритетное значение развитию культурно-гуманитарных связей в области науки, образования, здравоохранения и туризма.

«Хороший пример — первый совместный образовательный форум „Новые кадры для новой экономики“ с участием руководителей 80 ведущих российских вузов», — оценил президент, напомнив, что на мероприятии подписано более 100 соглашений.

Глава государства напомнил, что по количеству иностранных студентов в российских вузах Узбекистан занимает одно из первых мест среди стран СНГ.

«Для получения в Узбекистане качественного российского образования открыт филиал Московского института стали и сплавов в Алмалыке, также планируем создать в стране филиалы МГИМО, Национального исследовательского ядерного университета „МИФИ“, Всероссийского государственного института кинематографии, Московского юридического института, Российского химико-технологического университета, и такое сотрудничество будет продолжено», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Мы договорились активизировать взаимодействие в сфере наук, — сообщил он. — Был подписан проект для развития космических исследований — созданию супермощного радиотелескопа на плато Суффа. Мы это обсуждали несколько месяцев назад, а сегодня уже приняли дорожную карту. Я не исключаю возможности, что в недалеком будущем на российском космическом корабле полетит гражданин Узбекистана».

Главы двух государств также договорились провести IV узбекско-российский молодежный форум в Узбекистане.

«Важная для всех нас тема, — акцентировал внимание журналистов президент. — Чтобы в 2020 году достойно отметить 75-летие великой Победы, мы в Узбекистане разрабатываем специальную программу. В ее рамках планируем создать в Ташкенте парковый комплекс „Победа“. Он станет символом нашей общей борьбы против фашизма, послужит воспитанию молодого поколения в духе уважения к истории, патриотизма и дружбы народов».

Для более широкого приобщения населения, особенно молодежи, к лучшим произведениям русской литературы планируется издание на узбекском языке 100-томника «Шедевры русской классики».

Шавкат Мирзиёев подчеркнул: «Великая русская культура всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества».

Он выразил уверенность, что визит президента России Владимира Путина даст мощный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между странами.

Узбекистанцев радуют огромные достижения Российской Федерации, «которые стали возможны благодаря мудрой, дальновидной и решительной политике Владимира Владимировича Путина», сказал Шавкат Мирзиёев.