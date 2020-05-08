В связи с пандемией коронавируса во всех регионах Узбекистана, независимо от уровня карантина, запрещено проведение массовых мероприятий, посвященных 9 мая, Дню памяти и почестей. Кроме того, запрещено посещение ветеранов войны 1941−45 годов.

Об этом говорится в сообщении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. Праздник рекомендовано отмечать только в кругу семьи.

Мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов, будут проведены государственными органами с соблюдением санитарно-гигиенических правил.

В сообщении напоминается о том, что в стране продолжают действовать требования соблюдения социальной дистанции в 2 метра в общественных местах.