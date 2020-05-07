Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 7 мая увеличилось на 33 и составило 2266, сообщило Министерство здравоохранения.
Фото: УзА
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 7 мая увеличилось на 33 и составило 2266, сообщило Министерство здравоохранения.
|В мире Статистика
|2 266
|1 577
|10
|3 755 341
|1 245 413
|263 831
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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Рамиль Хакимов
??? Откуда берутся?
Людмила Николаевна
КАК??? ГДЕ ОНИ ВСЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ!!?? НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Moon Light
Газета уз, что у вас в последнее время со статистикой? Уже сутки, как количество выздоровевших равняется 1577, на всех сайтах, даже на зарубежных, оперативно обновляется. А у вас до сих пор старые данные 1556. Не вводите людей в заблуждение, ведь мы доверяем вашему сайту.