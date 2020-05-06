Один из ведущих центров профессионального образования анонсировал запуск онлайн-курсов, которые позволят каждому улучшить себя и быть более конкурентоспособным и эффективным на рынке после снятия карантина.

«Понимая, что нас ждут непростые времена, мы в ALPHA обозначили своей главной задачей на 2020 год помочь людям повысить свою квалификацию, освоить новые профессии и получить навыки и знания, которые будут актуальны в изменяющихся условиях», — рассказал сооснователь школы Alpha Алишер Джуманиязов.

ALPHA предлагает курсы по маркетингу, менеджменту, продажам, HR, PR, сервису и работе с клиентами. Занятия ведут специалисты-практики и предприниматели, которые разбирают темы на примере реальных кейсов.

Стоимость базовых курсов начинается от 450 тысяч сумов. По итогам курсов и после сдачи экзамена слушателям выдается сертификат.





Преимущества обучения в ALPHA:

Все занятия ведут специалисты-практики, которые сегодня сталкиваются с теми же проблемами и вызовами, с которыми сталкивается или столкнется слушатель. По итогам каждого занятия слушатель получает конспект урока с выжимкой основных мыслей для закрепления пройденного материала. Также есть возможность посмотреть запись лекции, если не удалось присутствовать на занятии по каким-либо причинам. В программе курса имеются практические задания для закрепления полученных знаний. Слушателям также отправляется дополнительный материал в виде чек-листов, инструкций и шаблонов, которые можно применять в работе. Выпускники курсов вступают в клуб выпускников ALPHA, что позволит стать частью сообщества специалистов и предпринимателей из различных отраслей.

«Для нас всегда на первом месте была эффективность наших образовательных программ. Несколько месяцев наш отдел R&D изучал, как сделать дистанционное образование эффективным. Проведя исследования, изучив международный опыт и проведя несколько тестовых программ, мы разработали ALPHA online. На первом этапе мы предоставляем базовые курсы по нескольким направлениям. При этом, количество программ будет постоянно увеличиваться. Скоро будет запущена наша собственная платформа, которая позволит сделать обучение еще более удобным", — поделился Алишер Джуманиязов.

Обучение в ALPHA уже прошли сотрудники Beeline, Murad Buildings, NBU, OZone Fitness Center, OLX, Mobiuz, AKFA и других компаний.

Узнать подробнее о предстоящих курсах можно по ссылке.

Записаться на курсы и получить дополнительную информацию можно по телефону: (+998) 99−835−05−25.

«Помните, что самое ценное, что у вас есть — это ваши знания и опыт!»

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