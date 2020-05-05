В Узбекистане будут отменены разрешительные стикеры для автомобилей и будет разрешено использование личного автотранспорта. Об этом было сообщено на видеоселекторном совещании под председательством президента 5 мая, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

На совещании отмечалось, что за прошедшие две недели восстановлена деятельность 59 тысяч предприятий. Министерство экономического развития и сокращения бедности совместно с хокимиятами изучило ситуацию на местах.

Помимо восстановленных отраслей промышленности, сельского хозяйства и строительства, планируется постепенно возобновить деятельность субъектов сферы услуг.

В районах с положительной эпидемиологической ситуацией планируется разрешить работу непродовольственных магазинов, оказание услуг медицинской диагностики, такси, швейных услуг, ремонта бытовой техники, починки обуви и парикмахерских с установлением для них соответствующих санитарных требований.

Однако ограничение по объектам массового скопления людей, включая театры, спортивные залы, залы торжеств и общественный транспорт, сохранится на некоторое время.

Специальной республиканской комиссии поручено решить, в каких регионах и на каких условиях будет возобновлено оказание услуг.

«По мере улучшения эпидемиологической ситуации мы будем продолжать снимать ограничения. Если ситуация, наоборот, ухудшится, мы возобновим карантинные меры», — цитирует президента телеканал «Узбекистан 24».

В Узбекистане на момент публикации зарегистрировано 2204 пациентов с коронавирусом, из них полностью выздоровели 1454 или 66% пациентов.

Отмечалось, что 83% взятых на карантин уже вернулись домой. Принимаются все необходимые меры для лечения 740 больных, остающихся в больницах, восстановления их здоровья и возвращения их своим семьям.

«Все это дается нелегко. На сегодняшний день мы направили 2 триллиона 250 миллиардов сумов из Антикризисного фонда и 500 миллионов долларов из средств международных финансовых институтов. Сегодня никто в мире не знает, как долго продлится пандемия. Поэтому, как бы трудно это ни было, мы должны научиться работать и жить в условиях пандемии, в соответствии со всеми требованиями. Теперь, пользуясь тем, что эпидемиологическая ситуация изменилась в лучшую сторону, мы должны постепенно ослаблять карантинный режим в нашей экономике. Эти ограничения оказывают огромное негативное влияние на экономическое развитие и жизнь населения», — приводит слова президента пресс-служба.