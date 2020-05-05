Ташкент занимает лидирующее место по самоизоляции, а это значит, что люди лишены возможности наслаждаться солнечной весной привычным образом. Поездки на работу, встречи с друзьями в кафе и даже неспешные прогулки по парку стали маленькой мечтой, которая вот-вот осуществится.

Чтобы скрасить будни и зарядить позитивными эмоциями, Central Park запустил проект «Дома, как в парке», создав первый в Узбекистане виртуальный парк. Теперь можно окунуться в размеренную атмосферу любимого парка, не дожидаясь окончания карантина, и испытать на себе головокружительные аттракционы.

Совершить прогулку не выходя из дома можно на сайте Central Park, где представлена карта территории — отсюда и начинается виртуальное путешествие по парку.

Поэтому пора звать близких на прогулку сидя на диване, чтобы насладиться крутыми виражами скоростных горок, или же, наоборот, умиротворяющей тишиной и ласковым шелестом листвы.

Наверняка каждый не один раз бывал в Central Park, и у каждого есть свое любимое местечко в парке, которое пробуждает приятные воспоминания. Возможно, это прогулки с друзьями у водопада и десятки селфи на память. Или же зажигательные танцы с тематических вечеринок в амфитеатре.

Если в предпочтении активный отдых, то провести время можно, катаясь на аттракционах — их здесь 19. Благодаря формату съемки от первого лица создается эффект присутствия, и кажется, что вот-вот воспаришь над ковром в гостиной. От восторга полета замирает сердце, а свежий ветер из открытых окон придает реалистичности.

Пройдя слева по карте, сторонники безмятежности могут подышать свежим воздухом на скамье в тени многолетних деревьев и почитать книгу. А можно покормить уток в пруду под щебетание птиц, ощутив на себе весеннюю атмосферу легендарного парка.

Чтобы не скучать на изоляции, Central Park запускает увлекательный челлендж. Для участия в нем необходимо зайти на сайт centralpark.uz, выбрать любой виртуальный тур и снять видеоролик о времяпровождении в онлайн-парке — катание на любимых аттракционах, кормление уточек и наслаждение прогулкой по парку из дома. Затем нужно опубликовать запись в Instagram-stories с отметкой @centralpark_uz.

Каждый, кто примет участие в челлендже, получит от парка карту с депозитом в 50 тысяч сумов, которой можно воспользоваться в парке после снятия карантина.

Стать участником челленджа можно с 5 по 15 мая включительно.

На правах рекламы.