В Ташкенте с понедельника возобновляют прием граждан межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы и отделы административной практики, а также диагностические станции Управления безопасности дорожного движения ГУВД. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Рабочие дни: с понедельника по субботу (включительно), выходные: воскресенье и праздничные дни. Время работы: с 9.00 до 18.00. Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.

Прием будет осуществляться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Гражданам необходимо быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось о начале работы в столице Управления миграции и оформления гражданства ГУВД, а также его районных отделений.