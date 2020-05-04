В Ташкенте с понедельника возобновляют прием граждан межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы и отделы административной практики, а также диагностические станции Управления безопасности дорожного движения ГУВД. Об этом сообщила пресс-служба управления.
Рабочие дни: с понедельника по субботу (включительно), выходные: воскресенье и праздничные дни. Время работы: с 9.00 до 18.00. Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Прием будет осуществляться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Гражданам необходимо быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее сообщалось о начале работы в столице Управления миграции и оформления гражданства ГУВД, а также его районных отделений.
Илья Скорняков
А на прохождение тех осмотра и всего остального 1 час? и кассы работают до 5.
Где ЛОГИКА???
Alexei Solodkov
А как попасть на техосмотр за час? (С 9-10) я ещё молчу что Шайхантахурцам дал ехать на файзабад хотя многим легче на Сабира рахимова пройти.