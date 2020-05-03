С понедельника, 4 мая Управление миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента, а также его районные отделения возобновляют прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

Рабочие дни: с понедельника по субботу (включительно), выходные — воскресенье и праздничные дни. Время работы: с 9.00 до 18.00 часов. Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов.

Прием будет осуществляться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Граждане должны быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию.