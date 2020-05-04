4 мая 16,2 тысячи человек вернулись в населённые пункты Акалтынского и Мирзаабадского районов Сырдарьинской области, пострадавшие от наводнения, вызванного прорывом дамбы Сардобинского водохранилища 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана. Днем ранее часть жителей уже вернулась в свои дома.

В зоне бедствия продолжается процесс выкачивания воды из домохозяйств и других объектов инфраструктуры. В понедельник сюда были мобилизованы дополнительные силы и средства служб государственной системы чрезвычайных ситуаций. Из разных регионов страны прибыли 43 пожарно-спасательные машины и более 100 мотопомп.

В течение дня была откачана вода в объёме 242 тысячи кубометров на общей площади 3450 кв. м. От воды освобождены 340 домохозяйств, 9 объектов инфраструктуры и площади 4 фермерских хозяйств.





Фото: МЧС.

Сотрудники МЧС, Министерства обороны и Национальной гвардии продолжают уборку территорий от скопившегося мусора. Изучаются состояние канализационных систем, водоочистных сооружений, кладбищ, проводится их дезинфекция.

За день осуществлена дезинфекция 1300 домов и мест, где находятся эвакуированные люди.

С соблюдением санитарных норм проведено захоронение около 70 туш домашних животных, собранных с подтопленной территории.