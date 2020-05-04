Правительство утвердило Концепцию обеспечения Узбекистана электрической энергией на 2020−2030 годы, сообщила пресс-служба Министерства энергетики. Документ разработан при участии международных экспертов.

Стратегия определяет среднесрочные и долгосрочные цели на этот период и будет корректироваться по мере необходимости.

Стратегическая цель документа — обеспечение населения и экономики Узбекистана электроэнергией по конкурентоспособным ценам, а также развитие сбалансированного энергетического сектора, охватывающего лучшие мировые практики и современные тенденции в мировой электроэнергетике.

Концепции предусматривает модернизацию и реконструкцию существующих электростанций, строительство новых с использованием энергоэффективных технологий, совершенствование систем учета электроэнергии; развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), особенно солнечной энергии, а также правовые реформы по совершенствованию тарифной политики и обеспечению перехода на оптовый рынок.

При развитии возобновляемых источников энергии особое внимание будет уделено доступному энергоснабжению регионов с нынешним дефицитом электроэнергии. Для ускоренного развития ВИЭ намечено широкое применение государственно-частного партнерства.

Концепцией запланировано к 2030 году увеличить установленную генерирующую мощность (с учетом вывода из эксплуатации физически устаревшего оборудования на 5,9 ГВт) до 29,2 ГВт, или на 16,4 ГВт (включая 4,4 ГВт регулирующих мощностей для покрытия пиковых нагрузок).

Из этого объема на долю теплоэлектростанций, использующих природный газ, придется 13,4 ГВт (45%), уголь — 1,7 ГВт (5,9%), гидроэлектростанций — 3,8 ГВт (13,1%), ветровых электростанций — 3 ГВт (10,4%), фотоэлектростанций — 5 ГВт (17,3%), в том числе 1 ГВт с устройствами хранения энергии, и атомной электростанции — 2,4 ГВт (8,3%).

Объемы выработки электроэнергии, как ожидается, достигнут 120,8 млрд кВт.ч (в 2019 году — 63,6 млрд), в том числе:

ТЭС — 70,7 млрд кВт.ч (58,5%);

ГЭС — 13,1 млрд кВт.ч (10,8%);

ФЭС — 9,9 млрд кВт.ч (8,2%);

ВЭС — 8,6 млрд кВт.ч (7,1%);

АЭС — 18 млрд кВт.ч (14,9%);

блок-станции — 0,6 млрд кВт.ч (0,5%).

Расход природного газа на выработку энергии должен снизиться с 16,5 до 12,1 млрд кубометров, мазута — с более 200 тысяч до 50 тысяч тонн при этом ежегодный объем сжигания угля возрастет с 4,1 до 8,5 млн тонн.

В собственности государства останутся ГЭС, АЭС и некоторые ТЭС, а большая часть генерации будет сосредоточена в частном секторе.

К 2025 году потери электроэнергии при ее передаче, как ожидается, сократятся до 2,4%, или в 1,03 раза относительно 2019 года, при распределении — до 7,9%, или в 1,51 раза. К 2030 году показатель потерь составит 2,35% (в 1,05 раза) и 6,5% (в 1,85 раза), соответственно.

Отметим, что планы по реформированию электроэнергетической отрасли Узбекистана до 2030 года уже озвучивались ранее, летом 2019 года. Предполагалось, что структура генерирующих мощностей к 2030 году будет выглядеть следующим образом: энергоблоки, использующие природный газ, достигнут показателей в 16,3 ГВт, или 51% от общей мощности (сейчас — 33%), ГЭС — в 3,8 ГВт, или почти 12% (сейчас — 16%), энергоблоки, использующие уголь, 2,6 ГВт, или 8,2% (сейчас — 11%).

Мощность ветровых и солнечных электростанций, которых сегодня в промышленной эксплуатации нет, планировалось довести до 11,7 ГВт (5,3%) и 5 ГВт (более 15%) соответственно. Общая мощность АЭС должна была составить составит 2,4 ГВт, или 7,5% от установленной мощности.

Ожидалось, что по результатам энергетических реформ в собственности государства останутся несколько ГЭС, АЭС и регулирующих электростанций с тем, чтобы большая часть генерации сосредоточилась в частных руках, и у государства осталась лишь минимально необходимая доля генераторов.