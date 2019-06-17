Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение займа в размере 500 млн долларов на поддержку экономических реформ в Узбекистане в рамках Операции в поддержку политики развития (ОППР), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ВБ.

ОППР окажет содействие правительству при осуществлении реформ в развитии рыночной экономики и частного сектора и социальной интеграции населения в быстро трансформирующуюся экономику страны.

По словам главы представительства ВБ в Узбекистане Хидеки Мори, это дополнительная поддержка «в критически важный момент, когда направление реформ смещается с нормативно-правовых изменений в сторону более сложных институциональных преобразований в экономической системе страны».

В июле 2018 года вице-премьер, министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров сообщал, что ВБ и Азиатский банк развития (АБР) предоставили стране 800 миллионов долларов на поддержку бюджета, чтобы не допустить рост его дефицита в краткосрочной перспективе. В частности, ВБ выделил 500 миллионов долларов, АБР — 300 миллионов долларов.