Несмотря на экономический кризис, покупка квартиры в новостройке в период карантина может стать наиболее выгодным вложением средств в этот сложный период. Застройщики пока не повышают цены, а после окончания карантина уже купленные квартиры могут даже подняться в стоимости.

Возникает вопрос, почему инвестировать в недвижимость именно сейчас — это безопасно и выгодно?

Некоторые из тех, кто планировал купить квартиру в новостройке, в период карантина изменили планы. А те, кто искал возможности для инвестирования, сейчас с опаской смотрят на любые варианты. Возможностей действительно много: покупка акций и ценных бумаг, приобретение готового бизнеса или вложение в драгоценные металлы. Но при условии нестабильной экономики именно вложения в недвижимость могут стать наиболее выгодными: квартиру можно купить по старой цене и быть уверенным, что жилье не обесценится после окончания карантина.

Что сейчас происходит на рынке недвижимости в Ташкенте?

Строительство крупных объектов недвижимости продолжается даже во время карантина, а значит, продажи идут почти так же, как и прежде — люди спешат купить подходящие именно им квартиры в жилых комплексах в рассрочку или со скидками. Несмотря на то, что большинство поставщиков строительных материалов уже подняли цены на свои товары, многие застройщики оставили цены на квартиры прежними для удобства покупателей. Возможно, после карантина цены поднимутся, так как ценообразование зависит от поставщиков и ситуации на рынке, но сейчас покупать квартиру действительно выгодно — как для жилья, так и в качестве денежной инвестиции.

Недвижимость как выгодная инвестиция

Пока в Узбекистане еще не очень распространены вклады, покупка акций и ценных бумаг. При этом покупка квартиры — это зарекомендовавший себя способ выгодно вложить деньги. Жилье в столице растет в цене и пользуется все большим спросом среди жителей республики: купленную квартиру в новостройке можно перепродать позже, выгодно купив на начальной стадии строительства, или сдавать в аренду, постепенно окупая вложения. Возможность получения прописки для иногородних граждан способствует тому, что даже в период экономической нестабильности жилье в Ташкенте всегда будет пользоваться спросом, а значит, деньги будут работать.

Какую квартиру покупать выгоднее всего?

Сейчас наиболее удобным для проживания вариантом являются квартиры в новостройках: многие из них строятся из импортных стройматериалов, имеют автономную систему отопления, двор без машин, подземную парковку и удобные лифты, а в некоторых жилых комплексах устанавливаются новейшие Smart-технологии. Такие квартиры после карантина продолжат оставаться востребованными больше, чем вторичный фонд. Например, в период карантина можно купить новую квартиру в центре, по обычной цене или даже со скидкой, и быть уверенным в своем будущем и своей финансовой стабильности после кризиса.

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