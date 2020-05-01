Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 1 мая выросло на 7 и составило 2046, сообщило Министерство здравоохранения.
Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz»
Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 1 мая выросло на 7 и составило 2046, сообщило Министерство здравоохранения.
|В мире Статистика
|2 046
|1 134
|9
|3 256 846
|1 014 753
|233 388
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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