В марте и апреле мобильный оператор Mobiuz уделяет приоритетное внимание созданию удобств для клиентов. Доставка SIM-карт, специальные предложения для интернета, забота об учащихся и педагогах, ускоренное техническое развитие и многое другое — такие меры стали основными направлениями деятельности Mobiuz в период борьбы с пандемией коронавируса.

Можно стать абонентом и получать обслуживание не приходя в офисы — такой посыл оператор уверенно направляет населению в эти дни. Для этого были оперативно пересмотрены бизнес-процессы и внедрена услуга доставки SIM-карт до абонентов и корпоративных клиентов. При этом для удобства выбора услуга реализована в нескольких вариациях.

В частности, физические и юридические лица могут позвонить в колл-центр компании по номеру (+998) 97−130−09−09 и оставить заявку на подключение или восстановление номера. В зависимости от места, где им удобно получить SIM-карту, с заявителями связываются региональные представители компании или же коммерческие партнеры (дилеры) оператора. Доставка осуществляется по всей республике.

В Ташкенте доставку SIM-карт можно заказать еще двумя альтернативными способами:

через сеть магазинов Arena Markaz по номеру (+998) 78−129−22−99;

через поставщика мобильных гаджетов MobileZone в Telegram-боте.





Удобства для учащихся и педагогов от Mobiuz включают в себя целый комплекс мероприятий. Это возможность пользоваться свыше 10 информационно-образовательными веб-сайтами без расхода интернет-трафика, включая:

образовательную платформу Khan Academy O‘zbek;

информационно-образовательный портал МНО Eduportal.uz;

веб-сайт Республиканской детской библиотеки Kitob.uz;

ресурсы для онлайн-обучения: Edumarket.uz, Online-maktab.uz, Talim.uzedu.uz, Utube.uz, Itschool.uz;

а также другие онлайн-системы Министерства народного образования: uzedu.uz, xtv.uz, xt.uzedu.uz, stat.uzedu.uz, emis.uzedu.uz, kundalik.com.

Еще в 2019 году Mobiuz запустил специальные льготные тарифные планы O‘qituvchi для учителей и наставников. В дни перевода образовательных учреждений на дистанционное обучение условия этих тарифов пересмотрены. Теперь тариф O‘qituvchi 1 на постоянное основе включает в себя еще и 2000 МБ, а на тарифе O‘qituvchi 2 объем увеличен с 3000 МБ до 5000 МБ. Абонентская плата при этом осталась прежней.

Мобильное телевидение играет большую роль как в повышении знаний молодежи (для учащихся демонстрируются специальные обучающие программы), так и для занимательного досуга взрослых и детей. С учетом этого у Mobiuz запущена услуга мобильного телевидения с несколькими партнерами — приложениями Allplay и iTV. В рамках приложений пользователям доступны десятки ТВ-каналов, тысячи мультфильмов, фильмов и сериалов.





Льготы при использовании интернета актуальны для всех абонентов компании. До 9 июня включительно при активации любого месячного интернет-пакета аналогичный объем ночного трафика предоставляется совершенно бесплатно. Плюс к этому Mobiuz периодически запускает специальные предложения для активных онлайн-пользователей. Так, в марте можно было подключить промопакеты 1000 МБ и 2000 МБ в два раза дешевле обычной цены. В апреле данная акция включала пакеты 2000 МБ и 3000 МБ.

Кроме того, абонентам предоставлен бесплатный доступ при посещении семи новостных сайтов Узбекистана: Daryo.uz, Kun.uz, Uznews.uz, Gazeta.uz, Podrobno.uz, Uzreport.news и Xabar.uz.

Бесплатные звонки на актуальные в дни карантина номера также доступны абонентам Mobiuz. Это не только номера экстренных служб, но и единый номер call-центра Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 1003, по которому в круглосуточном режиме можно получать всю необходимую информацию о методах профилактики и борьбы с коронавирусом, а также номер Центра по координации спонсорской помощи социально уязвимым слоям населения 1197.

В таких условиях, когда в разы возросла нагрузка на сотовые сети оператора, ведется активная работа по повышению качества связи и интернета по республике. Меры технического развития, предусмотренные в концепции развития Mobiuz на 2019−2021 годы, реализовываются в ускоренном темпе. Только в феврале-апреле текущего года запущено свыше 300 базовых станций по республике.

«Проявление заботы об абонентах является главным обещанием бренда Mobiuz. И в период борьбы с пандемией коронавируса мы стремимся сдерживать это обещание и делать все возможное, чтобы населению было комфортно находиться в режиме самоизоляции. Сейчас наши специалисты работают над новыми актуальными услугами и акциями», — рассказал официальный представитель по связям с общественностью Mobiuz Сардор Таджиев.

Следить за новостями компании можно на официальных Telegram-каналах компании на русском и на узбекском языках.

На правах рекламы.