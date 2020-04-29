В Узбекистане появился новый сегмент производства — многофункциональные медицинские консоли от компании VESTA electric. Они предназначены для оптимизации санитарного режима, оперативного подключения всевозможного медицинского оборудования и подачи медицинских газов.





В зависимости от назначения и комплектации, медицинские консоли производства компании VESTA electric различаются по функционалу и делятся на три категории:

палатная медицинская консоль с подачей кислорода с двумя розетками, одним выключателем и штативом, заземлением, кнопкой вызова и лампой в качестве комплектующих;

анестезиологическая консоль с подачей кислорода, очищенного медицинского воздуха и вакуумной терапии. Имеет восемь встроенных розеток и комплектующие в виде штатива, заземления, подставки и кронштейна;

хирургическая консоль с подачей кислорода, очищенного медицинского воздуха и вакуумной терапии. Оснащена восемью розетками и комплектующими в виде штатива, заземления, подставки и кронштейна.

Доступны настенные и потолочные консоли горизонтального или вертикального расположения.





Медицинские консоли или «Панели жизнеобеспечения» VESTA electric действительно по праву обретают большую популярность и спрос во всех муниципальных больницах, перинатальных центрах, частных клиниках благодаря своей надежности, безопасности, устойчивости к механическим повреждениям и дезинфицирующим средствам, экономичностью в обслуживании и простотой эксплуатации.

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