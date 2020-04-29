За окном весна, дни становятся все жарче, но вероятность подхватить ОРВИ или по-народному простуду, совершенно не снижается. Многие и вовсе говорят о том, что заболевают простудой весной даже чаще, чем зимой. В чем причины этого парадокса?

Причин несколько. В первую очередь это уменьшение запасов витаминов, что в итоге приводит к снижению иммунитета и местной защиты дыхательных путей. Также в межсезонье отмечается повышенная вирусная активность. Статистика подтверждает эти данные. Причинами острых респираторных инфекций в 80% случаев становятся вирусы, и только в 20% случаев — бактерии. Именно поэтому для лечения простуды нужно выбрать препарат, который будет действовать как против вирусов, так и против бактерий.

Также важно выбрать правильный способ доставки препаратов в дыхательные пути.

В настоящее время является возможным вылечить ОРВИ при помощи местных лекарств и таких умных устройств, как небулайзеры «Юлайзер». При ОРВИ «Юлайзер» свободно доставляет лекарственный препарат прямо в пораженный орган — в дыхательные пути, тем самым обеспечивает быстрый терапевтический эффект. В связи с тем, что лекарство практически не всасывается в системный кровоток, предупреждается развитие системных побочных эффектов.

Конечно же, без лекарственных средств «Юлайзер» один не справится с задачей. Для этого необходим препарат, который при ингаляции будет одновременно влиять как на вирусы, так и на бактерии. Одним из таких препаратов является ингаляционный антисептик «Декасан».

«Декасан» с помощью «Юлайзера» попадает прямо в дыхательные пути и действует как против вирусов, так и против бактерий. Он выпускается в стерильных однодозовых контейнерах, что обеспечивает удобство для использования и стерильность.

Антисептик «Декасан» в ингаляциях устраняет причину заболевания, а не только симптомы.

«Декасан» рекомендуется использовать через «Юлайзер» по 2−4 мл два раза в день в течение 5−7 дней.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте и по телефону: (+998) 71−200−00−11.

«Декасан». Регистрационное удостоверение РУз: DV/X 06140/05/19. Состав: декаметоксин, 2 мл №10. Производитель: ООО «Юрия-Фарм», Украина.

Компрессорный небулайзер. Регистрационное удостоверение РУз: ТB/X 02332/02/19. Производитель: Vega Technologies Inc.

Имеются противопоказания. Перед применением следует ознакомиться с полной инструкцией или проконсультироваться со специалистом.

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