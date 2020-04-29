Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила о приостановке продажи авиабилетов до 30 июня, в том числе на международные и внутренние направления. Этот срок может быть изменен решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе авиаперевозчика.

До 30 июня можно вернуть денежные средства по неиспользованным авиабилетам без взимания сбора за возврат, единоразово бесплатно изменить дату вылета после возобновления рейсов в пределах срока действия авиабилета, а также изменить маршрут с перерасчетом до действующего уровня тарифа и сборов. В случае переоформления авиабилетов компании разрешено не взимать с пассажиров курсовую разницу.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Uzbekistan Airways, на даты после 30 июня можно приобретать билеты. В случае продления карантинных ограничений и невозможности выполнения рейсов будет осуществлен возврат средств.

Пассажирское авиасообщение в Узбекистане было полностью прекращено с 30 марта. Ограничительные меры (карантин) и усиленный порядок по противодействию распространению коронавируса сначала были введены до 20 апреля, а затем продлены до 10 мая.

Грузовые авиаперевозки продолжаются. Решение об осуществлении чартерных авиарейсов принимает Специальная республиканская комиссия.