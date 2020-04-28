В понедельник в Узбекистане были выписаны 103 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Общее число выздоровевших составляет 892.

Из многопрофильного медицинского центра Бухарской области выписаны 15 человек. Они прибыли из России чартерным рейсом и были помещены на карантин, а после выявления коронавируса госпитализированы. Среди них 13 мужчин и 2 женщины. Самому старшему из них 54 года, младшему — 16 лет.

Четыре пациента вылечились в Наманганской области — три женщины и мужчина, которые были инфицированы в результате контакта с больным. Самой старшей из них — 66 лет, мужчине — 31 год.

Двое бывших пациентов в Джизаке — мужчины 31 и 33 лет — также заболели после контакта с инфицированным человеком. В области, таким образом, выздоровели все пациенты с коронавирусом.

В Ташкенте в течение дня были выписаны 28 пациентов, 14 из них лечились в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии, 14 — в клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний. Девять пациентов клиники ТашМА прибыли из Стамбула, трое — из Москвы и один — из Сеула. Один человек был инфицирован в результате контакта с больным в Узбекистане.

В Хорезмской областной инфекционной больнице выздоровели 33 пациента. Из них 30 человек прибыли из России 22 марта, 3 были инфицированы в результате контакта с больными в Узбекистане. Самому старшему выздоровевшему — 61 год, младшему — 20 лет.

В Каракалпакстане выздоровел 21 пациент. Все пациенты — 15 из Нукуса, 4 из Муйнакского района и 2 из Кунградского — заболели в результате контакта с больным. Среди пациентов 9 мужчин и 12 женщин, самой старшей — 64 года, младшему — 5 лет.