В социальных сетях распространилась информация о том, что сотрудники Государственного налогового комитета Узбекистана выставляют бизнесу требования перечислить налоги за полгода вперед, чтобы получить разрешение на пользование автомобилями. Пресс-служба ГНК опровергла наличие такого требования.

В комитете отметили, что за выдачу разрешений для автотранспорта предприятий среднего и малого бизнеса отвечают хокимияты. В связи с наступлением отчетного периода, необходимостью своевременного выполнения налоговых обязательств и невозможностью получения разрешений в хокимиятах ГНК по поручению Специальной республиканской комиссии начал выдавать разрешения крупным налогоплательщикам (их число составляет 779).

Разрешения выдаются на основе электронной заявки через персональный кабинет на портале my.soliq.uz.

ГНК подчеркивает, что при выдаче разрешений никаких дополнительных условий, таких как внесение предоплаты по налогам, не ставится.

При наличии фактов требования налоговыми органами перечислить авансом налоговые платежи за получение разрешения ГНК просит обращаться по номерам 71−244−98−27 или 71−244−98−34. Если факты подтвердятся, в отношение сотрудников будут приняты меры.