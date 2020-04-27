Валерий Николаевич Тян назначен заместителем председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Узбекистана. Постановление об этом 26 апреля издало правительство, сообщило Министерство юстиции.

На этом посту он сменит Эркина Хамраева, ранее назначенного заместителем министра иностранных дел.

Валерий Тян (1946 г. р.) с 2002 по 2017 год работал генеральным директором Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». В 2010—2015 и 2015−2020 годы был сенатором Олий Мажлиса.