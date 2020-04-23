По мнению «Туронбанка», у людей сейчас нет особых причин выходить на улицу. Появляется возможность заказать на дом не только продукты питания, но и новую пластиковую карту. Условия просты и доставка бесплатна.

Теперь не нужно приходить в «Туронбанк», чтобы открыть пластиковую карту — карта сама придет к клиенту.

Если истек срок действия пластиковой карты или есть желание стать владельцем еще одной карты «Туронбанка», то можно оставить заявку на сайте банка. Здесь можно заказать пластиковые карты UzCard, Humo и Mastercard. Сотрудники банка при первой же возможности откроют на имя клиента пластиковую карту и бесплатно доставят на дом.

Доставка карт UzCard, Humo осуществляется во всех регионах, где есть филиалы «Туронбанка», а Mastercard — пока только по Ташкенту.

«Туронбанк» советует всем проводить больше времени с семьей, продуктивно используя карантинное время, наслаждаться чтением книг и спокойно заниматься своими делами. А «Туронбанк» позаботится о финансовых делах своих клиентов.

«Туронбанк — сторонник вашего спокойствия!».

Колл-центр: (+998) 95−144−60−00.

Сайт: turonbank.uz

Telegram: t.me/turonbankuz

Facebook: fb.com/turonbank

Instagram: @turonbank

На правах рекламы.