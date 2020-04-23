Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и карантинными мероприятиями, общемировой объем денежных переводов в 2020 году ждет резкое сокращение почти на 20%, говорится в новом докладе Всемирного банка.

Это самое масштабное за последнее время падение будет обусловлено главным образом снижением заработной платы трудовых мигрантов и потерей ими работы, так как в период экономического кризиса в принимающих странах они оказываются более уязвимыми перед лицом сокращений, объясняют эксперты.

Ожидается, что объем денежных переводов в страны с низким и средним уровнем доходов (СНСД) сократится на 19,7% и составит 445 млрд долларов, из-за чего многие уязвимые домохозяйства утратят жизненно важный источник финансирования.

«Денежные переводы — жизненно важный источник дохода для развивающихся стран. Нынешняя рецессия, обусловленная COVID-19, крайне негативно сказывается на возможности перечислять деньги домой, и делает задачу сокращения времени, необходимого для восстановления экономики развитых стран, еще более неотложной», — отметил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

ВБ ожидает, что объем денежных переводов сократится больше всего в Европе и Центральной Азии (27,5%), за которой следуют страны Африки к югу от Сахары (23,1%), Южная Азия (22,1%), Ближний Восток и Северная Африка (19,6%), Латинская Америка и Карибский бассейн (19,3%) и Восточная Азия и Тихоокеанский регион (13%).

Согласно оценкам Всемирного банка, в 2021 году ситуация с денежными переводами в СНСД улучшится, их объем вырастет на 5,6% и составит 470 млрд долларов. При этом в отношении прогноза по денежным переводам присутствует такая же неопределенность, что и в отношении воздействия COVID-19 на перспективы роста мировой экономики и на меры, призванные ограничить распространение заболевания, отмечают исследователи.

«Наличие действенных систем социального обеспечения крайне важно для защиты бедного и уязвимого населения во время нынешнего кризиса как в развивающихся, так и в развитых странах. В принимающих странах действие мер социальной защиты следует распространить и на мигрантов», — заявил директор департамента Глобальной практики Всемирного банка по вопросам социальной защиты и занятости Михал Рутковски.

По данным ВБ, объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии в 2019 году вырос почти на 6% и достиг 65 млрд долларов, но резко сократится из-за сочетания глобальной пандемии коронавируса и снижения цен на нефть.

Высокая зависимость от денежных переводов из России, вероятно, усилит влияние негативных внешних шоков на экономики Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, подчеркивается в докладе.