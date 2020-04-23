Правительство Узбекистана не намерено перекладывать свою задачу по оказанию помощи нуждающимся на предпринимателей, заявил на брифинге в четверг заместитель премьер-министра — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

20 апреля президент Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу объявить общенародное движение «Доброта и поддержка», в рамках которого предприниматели будут помогать социально уязвимым и нуждающимся. Затем распоряжением правительства был создан фонд «Доброта и поддержка».

«Идея нашего уважаемого президента — сделать предпринимателей помощниками, а не потратить их деньги. Государство не намерено вешать свою задачу на шею предпринимателей. Нам поручено возместить 1 сум, если потратят 1 сум, а если 1 млрд сумов, то 1 млрд сумов», — заявил Джамшид Кучкаров.

Вице-премьер отметил, что в ответ на помощь государство предоставит таким предпринимателям льготы и преференции.

«Это снижение налогооблагаемой базы при расчете налога на прибыль на сумму [помощи]. Местные кенгаши народных депутатов могут продлить на шесть месяцев платежи по местным налогам (налог на землю или имущество и другие). Или предприниматель может обратиться в банк за рассрочкой кредита. Либо мы можем снизить на 50% цену на электричество в ночное время, если предприятие работает в три смены», — перечислил глава Минэкономразвития и сокращения бедности.

Вице-премьер также сообщил, что российский миллиардер Алишер Усманов в ближайшее время перечислит еще 5 млн долларов в общественный фонд «Милосердие и здоровье Узбекистана» (ранее он выделил 20 млн долларов). Эти средства будут направлены на оснащение строящейся больницы в Зангиатинском районе.

Кроме того, предприятие Uztex выделило в фонд 1 млн долларов, Baxt Textile — 500 тысяч долларов, Tashkent Trade Center (бывший рынок «Абу Сахий») — 200 тысяч долларов. Общие поступления в фонд составили 71 млрд сумов.