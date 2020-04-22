Компания Uz Truck & Bus Motors предлагает надежные и функциональные автофургоны, которые станут незаменимым помощником бизнеса, в том числе — и мобильной торговле.

Фургоны предназначены для перевозки продуктов питания, строительных материалов, промышленных изделий, комплектующих и других различных грузов.

Компания гарантирует, что в фургонах груз будет надежно защищен от атмосферных осадков, дорожной пыли и грязи, с соблюдением определенного температурного режима при транспортировке и хранении продукции.

Автофургоны рассчитаны для эксплуатации по всем видам дорог, а также в условиях бездорожья.

В период карантина компания также предлагает услуги бесконтактного заключения договоров. Менеджеры с удовольствием предоставят всю необходимую информацию, а также отправят полное описание техники и прайс на электронную почту. После уточнения деталей будет предоставлен электронный вариант договора.

Оплатить по договору покупатели могут в любом из филиалов банка. Для удобства оригинал договора можно забрать уже при получении техники согласно срокам поставки. Все фургоны есть в наличии.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−148−80−80.

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