Новые технологии Samsung позволяют продолжать жить полноценной жизнью, не отказываясь от привычных занятий даже во время карантина. Пользуясь всеми возможностями умных телевизоров, можно провести рабочее совещание с коллегами, сделать домашнее задание или посетить кинотеатр не выходя из дома.





Для учебы и работы

Удобная функция Smart View позволяет транслировать картинки с мобильного устройства, планшета или ноутбука на экран телевизора без дополнительных проводов. Также к телевизору можно подключить клавиатуру или компьютерную мышь через Bluetooth или USB-кабель. Функция Remote Access позволит студентам получить доступ к своим документам и совместно выполнять групповые домашние задания, проводить презентации и изучать онлайн-курсы на большом экране телевизора.





Для спорта и отдыха

Гостиную можно превратить в настоящий домашний кинотеатр, подключив приложение Allplay.uz для онлайн-просмотра сериалов, фильмов и телепередач в TAS-IX. Всем покупателям Smart TV Samsung дарит бесплатную шестимесячную подписку на удобный сервис. Качественный звук и красочное реалистичное изображение создадут максимальный эффект присутствия и позволят в полной степени насладиться просмотром. К телевизору также можно подключить и консоль для видеоигр. А после просмотра любимого сериала можно заняться своей физической формой, запустив онлайн-тренировки на большом экране.

Телевизоры Samsung QLED и UHD TV создают новые комфортные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха.





Телевизоры Samsung можно приобрести в рассрочку с доставкой на дом. Теперь нет необходимости выходить из дома, достаточно подать заявку посетив сайты партнеров. Подробную информацию можно узнать на официальных страницах Samsung.

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