В Намангане скончалась 54-летняя женщина Г., у которой был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Она была госпитализирована в Наманганскую областную инфекционную больницу в тяжелом состоянии 14 апреля. Лабораторный анализ показал наличие коронавируса у пациентки, страдавшей гипертонией и сахарным диабетом.

17 апреля женщина была переведена в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, она скончалась в результате острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.