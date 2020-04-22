Агентство информации и массовых коммуникаций изучило инцидент с журналистом газеты «Маърифат» Шарифой Мадрахимовой и нарушением ее прав хокимиятом Учкуприкского района Ферганской области. Об этом сообщил и. о. руководителя агентства Дилшод Саиджанов.

Изучив обращение журналиста, АИМК обратилось в Генеральную прокуратуру Узбекистана с просьбой дать правовую оценку действиям представителей районного хокимията и сотрудников РОВД на предмет возможного нарушения ими норм законов «О СМИ» и «О защите профессиональной деятельности журналиста», а также Уголовного кодекса. В настоящее время Генпрокуратура изучает вопрос и по результатам планирует представить свою позицию.

«Курс открытости Президента Ш. Мирзиёева требует от госорганов установления тесного диалога с народом, своевременного реагирования на запросы, проблемы и предложения граждан. В поддержании этого диалога основную роль играют СМИ и блогеры, которые оказывают огромную помощь всем органам госвласти и управления в информировании нашего народа. Они также являются опорой пресс-служб госорганов», — подчеркнул Дилшод Саиджанов.

«Агентство считает, что все госорганы обязаны уважать законодательство страны в информационной сфере и с пониманием относиться к конструктивной критике со стороны СМИ, журналистов и блогеров, так как она высказывается не для подрыва их авторитета и усилий, а только для того, чтобы помочь им увидеть те или иные проблемы граждан, недостатки, ошибки в действиях госорганов, в т. ч. в информировании общества, и быстро исправить их в интересах нашего народа», — отметил и. о. руководителя АИМК.

Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа также направил обращение в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой подробно изучить ситуацию в рамках закона и, если случай давления будет доказан, принять соответствующие меры по отношению к ответственным лицам.