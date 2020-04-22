Специальный корреспондент газеты «Марифат» и член Ферганского областного отдела Творческого союза журналистов Узбекистана Шарифа Мадрахимова рассказала, что ее удерживали в отделе внутренних дел Учкуприкского района Ферганской области за видеосъемку продовольственной ярмарки. Во время записи у нее пытался выхватить телефон секретарь хокима, а после посещения ОВД записи на ее устройстве оказались удалены.

Предыстория

Фото: Пресс-служба хокимията Учкуприкского района.

15 апреля пресс-служба хокимията Учкуприкского района в ответ на сообщения о высоких ценах на продукты сообщила, что на территории дехканского рынка на постоянной основе работает продовольственная ярмарка, а также организуются выездные торговые пункты. В сообщении отмечалось, что цена 1 кг картошки составляет 3500 сумов, моркови — 1000 сумов, яиц — 600 сумов, сахара — 5800 сумов, мяса — от 40 тысяч сумов.

В комментариях под публикацией Шарифа Мадрахимова выразила удивление указанными ценами, заявив, что днем ранее покупала морковь по 2000 сумов, сахар — по 6500—7000 сумов. Еще один пользователь заявил, что купил яйца по 900 сумов, а картошку — по 5500 сумов. Другой житель района подтвердил указанные хокимиятом цены.

В ответ хоким Учкуприкского района района Акмал Махмудалиев сказал, что ярмарка проводится с 8 марта на территории рынка. Он предположил, что журналистка могла купить продукты в другом месте. Он признал возможные кратковременные перебои в поставке, но подчеркнул, что продукты продаются по сниженным ценам. Глава администрации заявил, что некоторые «бессовестные» предприниматели пользуются случаем и пытаются нажиться на ситуации.

Акмал Махмудалиев также отметил, что сложно указывать частным предпринимателям, по каким ценам продавать продукцию, поскольку они могут купить товар в любом месте и продавать по завышенной цене. Но цены на ярмарках (в субботу и вторник) и в выездных торговых пунктах будут оставаться стабильными, сказал он.

Глава районной администрации просил звонить ему с жалобами в любое время.

Проверка цен

Шарифа Мадрахимова в интервью изданию Human.uz сообщила, что решила провести видеосъемку ярмарки, чтобы «проверить достоверность слов хокима».

Во время записи секретарь хокима Шохжахон Муйдиев схватил журналистку за руку и пытался отобрать телефон, но это ему не удалось. Он позвал на помощь сотрудника органов внутренних дел, который представился и попросил женщину пройти в участок для удостоверения личности. Шарифу Мадрахимову попросили предъявить удостоверение журналиста.

«Когда они увидели удостоверение журналиста газеты „Марифат“, они сказали, что я должна писать для газеты, а не снимать видео. Согласно статье 29 Конституции Узбекистана, каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию, даже если я не была бы журналистом, я имею на это право как гражданка страны. Второй их вопрос был задан про мою цель. Я сказала, что моя цель — ответить на слова хокима. Они хотели уточнить это у хокима, но он был на селекторном совещании. Меня разными причинами удерживали в отделе внутренних дел два часа», — заявила она.

Удержание в ОВД

Кадр из интервью Human.uz.

По ее словам, она находилась в комнате Акмалжона Мадрахимова, работающего «в уголовном розыске». Кроме нее в комнате находились еще одна женщина с племянницей. Журналистка заявила, что они могут подтвердить ее слова.

«Шохжахон Муйдинов мне сказал, что я зря снимала видео, работая в газете. Потом они сообщили, что должны проверить подлинность удостоверение журналиста из-за того, что в нем не указан срок действия», — отметила корреспондент.

Шарифа Мадрахимова связала их с председателем Ферганского областного отдела Творческого союза журналистов Мухаммаджоном Обидовым, который одновременно работает пресс-секретарем хокимията Ферганской области. По словам сотрудников ОВД, он сказал, что документ не является действительным и что в отношении журналистки «можно принять любые меры».

Журналистка утверждает, что сотрудник ОВД Акмалжон Мадрахимов забрал у нее телефон, сказав, что вынесет его на улицу, так как она не может носить устройство внутри здания ОВД.

«Сказали, что вернут через минуту. Но они зашли в комнату заместителя начальника ОВД Учкуприкского района. Оттуда вышли через 15−20 минут и вернули телефон. Я сказала, чтобы меня не удерживали здесь либо приняли законные меры в отношении меня. Они сказали, что ждут ответ от хокима. Я спросила: „Здесь закон — хоким? Почему вы ждете ответа от хокима?“ Я попросила белый лист, чтобы написать заявление на имя начальника ОВД. Только начала писать, они остановили и сказали, что я могу идти», — рассказала корреспондент.

Кадр из интервью Human.uz.

После выхода из здания ОВД журналист обнаружила, что видеозаписи на ее телефоне удалены. Когда она вернулась на ярмарку, то увидела, что продавцов «распустили».

«Но продавцам нужно продавать свою продукцию. Они были вынуждены торговать в разных частях города. Кто-то рядом с проезжей частью, кто-то в углу [рядом со стоянкой]», — сказала она, продемонстрировав восстановленные видеокадры.

«Должны сделать вывод»

Шарифа Мадрахимова заявила, что не намерена подавать заявление, привлекать кого-то к ответственности. По ее словам, она не может «бегать» за одним заявлением месяцами или годами, поэтому надеется, что увидевшие ее обращение представители прокуратуры, ОВД и хокимията сделают вывод.

«Справедливость должна восторжествовать. Нужно называть все своими именами. Все должно быть прозрачным. Нужно доносить проверенные, достоверные и прозрачные новости. Не нужно препятствовать журналистам», — сказала она.

По ее словам, своими действиями хокимы подрывают доверие к президенту.

«Если есть препятствие для того, чтобы сказать правду, пусть хокимият не говорит. Главное — пусть не лгут. Хокимият — это мост, связывающий президента и народ. Люди делают выводы: если хокимият так поступает, значит и наверху — президент — так поступает. Иначе они так бы не делали», — заявила журналистка.