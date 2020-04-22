В Юнусабадском районе Ташкента 21 апреля в 7:15 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса марки Isuzu, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

На улице Ахмада Дониша 37-летний водитель Элмурод И., потеряв управление, съехал с дороги и врезался в столб.

Водитель и двое пассажиров — 38-летний Икром Д. и 24-летний Азизбек М. — получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

Причина ДТП устанавливается.