В Юнусабадском районе Ташкента 21 апреля в 7:15 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса марки Isuzu, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
На улице Ахмада Дониша 37-летний водитель Элмурод И., потеряв управление, съехал с дороги и врезался в столб.
Водитель и двое пассажиров — 38-летний Икром Д. и 24-летний Азизбек М. — получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.
Причина ДТП устанавливается.
Хуршид Хашимов
Причина аварии в чем?
Артем Путин ᅠ
А что это за автобус такой с пассажирами, не уточняется?
Эскандер Атаханов
Растерялся водитель что на дорогах никого нет
外人
Эту модель автобуса пора давным давно снять со всех трасс, и больше не выпускать вообще, именно на этой модели больше всего травматизм на дорогах, управляемость, и удобство для пассажиров, просто никакие, — коробчонка на колесах, больше ни как и не назовешь..