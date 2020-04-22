Количество выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 10:00 22 апреля увеличилось на 14 и составило 1692, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков в ежедневном обращении отметил, что принимаемые в стране меры по сдерживанию распространения коронавируса дают эффект, который выражается в снижении числа выявляемых случаев заболевания. Чтобы сохранить эту тенденцию, гражданам нужно оставаться дома, а при вынужденном выходе на улицу — ограничивать контакты с другими людьми и соблюдать дистанцию, сказал он.

По данным Нурмата Атабекова, в клинике НИИ вирусологии сейчас лечатся 100 пациентов с коронавирусом, у 34 из них наблюдается пневмония, состояние 4 человек тяжелое, из них 1 — крайне тяжелое.

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечение получают 76 человек, состояние 2 из них тяжелое.

В многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии лечатся 138 пациентов, у 46 наблюдается пневмония, состояние 4 человек тяжелое, 1 — крайне тяжелое.