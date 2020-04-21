Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о шестом пациенте, скончавшемся от осложнений, связанных с коронавирусом.

Житель Намангана 73-летний Ш. поступил в реанимационное отделение областной инфекционной больницы 14 апреля с диагнозом ишемическая болезнь сердца, гипертония, атеросклеротический кардиосклероз, двусторонняя пневмония и острая дыхательная недостаточность.

У пациента была диагностирована коронавирусная инфекция. Все эти дни состояние пожилого больного находилось под наблюдением ведущих специалистов медицинских учреждений, отмечает Минздрав.

Однако, несмотря на реанимационные процедуры, выполняемые кардиологами, вирусологами, пульмонологами, терапевтами и реаниматологами, пациент умер от сердечной недостаточности.