Afisha Media продолжает серию материалов про благотворительные акции своих партнеров, оказывающих социальную поддержку населению в условиях карантина.

Международная девелоперская компания MJ Developers запустила социальный проект, призванный улучшить настроение во время карантина, — «Уйда Позитив» от Namangan Square.

В его рамках известные личности и просто талантливые люди дают советы по времяпрепровождению. Стилист мирового класса рассказывает, как подстричь ребенка дома, Зарина Низомутдинова делится любимыми фильмами с ее участием, Бахриддин Чустий учит готовить. Также DJ Ochil играет хорошую музыку, а Сергей Злотников показывает простые и эффектные танцевальные связки.

Помимо социального проекта, председатель MJ Developers Мурари Джалан распорядился провести благотворительную акцию и оказать социальную поддержку населению в Ташкенте и Намангане.





Так, компания направила более тысячи скомпонованных коробок с 15 основными продуктами первой необходимости, предназначенных для нуждающихся и уязвимых слоев населения.

11 апреля сотрудники MJ Developers доставили в Центр по координации спонсорской деятельности 5 тонн лука, 600 литров растительного масла и 85 коробок с продуктовыми наборами.