Министерство здравоохранения сообщило о выздоровлении 60 человек, у которых был диагностирован коронавирус. 21 пациент выписаны из клиники НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте, 20 — в Намангане, 15 — в Бухаре и 4 — в Хорезмской области.

Сред выздоровевших в Ташкенте — 11 мужчин и 10 женщин. Из них 8 прибыли в столицу из России, одна пациентка прибыла из Франции и еще одна — из Дубая (ОАЭ). Оставшиеся 11 заразились в результате контакта с больными с инфекцией. Самой старшей пациентке 67 лет, младшему — 11 лет.

19 из выздоровевших в Намангане заразились после контакты с больными с коронавирусом, одна пациентка приехала из Турции. Среди выписанных 7 мужчин и 13 женщин. Самой старшей из них 67 лет, а младшему — 5 лет.

Из лечившихся в Бухарской областной инфекционной больнице 7 пациентов прибыли в Бухару чартерным рейсом из России, 4 — из Турции. Из них — 11 мужчин и 4 женщин, самой старшей 54 года, а младшему — 16 лет.

В Хорезмской области все пациенты приехали чартерным рейсом из России. Выздоровевшие — 3 женщины и 1 мужчина. Самой старшей 45 лет, а младшему — 27 лет.

Количество пациентов, полностью вылечившихся от COVID-19, в стране достигло 334 человека.