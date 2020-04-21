Еще восемь человек с коронавирусом, проходивших лечение в Андижанской областной инфекционной больнице, выздоровели и отправлены на реабилитацию, сообщило Министерство здравоохранения.

Выздоровевшие пациенты — 4 мужчин и 4 женщин. Из них 5 из Андижана и 3 — из Джалакудукского района области. Все они заразились в результате контакта с больными с коронавирусной инфекцией. Самому старшему из них 60 лет, а младшей — 9 лет.

На данный момент общее количество выздоровевших от COVID-19 в стране составляет 269.