Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шахрух Гиясов на брифинге в воскресенье уточнил, почему сотрудники правоохранительных органов требуют наличия паспорта у граждан на улице.

Отвечая на вопрос, введен ли в стране паспортный режим и почему нельзя иметь при себе другой документ вместо паспорта, представитель МВД ответил, что в период карантинных ограничений на органы внутренних дел и другие ведомства возложена задача контроля за соблюдением гражданами правил карантина и привлечения к ответственности тех, кто нарушает порядок.

«Поэтому вас могут останавливать и интересоваться целью выхода на улицу. В этом процессе возникает необходимость удостоверения вашей личности. Если при вас нет документа, подтверждающего вашу личность, может возникнуть необходимость доставить вас в орган внутренних дел для удостоверения личности», — отметил Шахрух Гиясов.

«Поэтому, когда вы при необходимости выходите на улицу, вам нужно иметь при себе паспорт. Если вы направляетесь на работу, дополнительно нужны удостоверение с места работы и справка, заверенная вашим руководителем, о том, что вы действительно привлечены к работе», — добавил он.

Пресс-секретарь МВД признал, что требование о наличии паспорта не прописано в решениях Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. В решениях вообще нет списка документов, которые граждане должны иметь при себе.

«Регламентировать все действия, которые могут возникнуть в период карантина, невозможно. Поэтому и организуются данные брифинги. Документы, которые вы должны иметь при себе, приводятся в качестве рекомендации, т. е. для экономии вашего времени, предупреждения разногласий, чтобы подтвердить, что вы не находитесь на улице бесцельно», — сказал Шахрух Гиясов.

В этом преследуются лишь цели удобства для граждан и упрощения процедур для сотрудников органов внутренних дел. «Просим вас не искать недостатков в наших указаниях, не спорить, а рассматривать это как необходимость в период карантина», — отметил он.