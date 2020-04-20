Большинство людей не раз слышали фразу «Единство — это сила». Но немногие задумываются над истинным значением этих слов. Именно в эти дни каждый житель Узбекистана может стать свидетелем того, что эта фраза значит на самом деле. Увидеть, как сообща и слаженно могут действовать граждане страны.





Когда государство всячески поддерживает население, а население поддерживает государство, возникает сила, которая может преодолеть любые невзгоды. Явным свидетельством этому может быть единый координационный центр для доставки помощи пожилым людям и малообеспеченным семьям. С первого дня работы центра нашлось множество добросердечных граждан, готовых оказать организации любую посильную помощь. И среди них есть как крупные компании, так и обычные граждане.

Одним из предприятий, уже неоднократно оказавшим помощь является сеть дискаунтеров Havas. На этот раз координационному центру было передано более трех тысяч комплектов с основными продуктами питания. Представители сети считают долгом внести свою лепту в стабилизацию нынешней ситуации и призывают всех, кому позволяют возможности, не оставаться в стороне.





Сегодня центр удовлетворяет поступившие обращения за счет средств правительства, хокимията и благотворителей. Принять участие в деятельности благотворительной организации может каждый.

Взаимная помощь в такой непростой ситуации — это не просто необходимость, а вопрос жизни. Чтобы победить пандемию, важны объединенные силы, взаимопомощь, согласованные действия и совместное противостояние всего народа. В единстве — великая сила.

Телефоны координационного центра помощи: (+998) 71−210−01−15, (+998) 71−210−01−16.

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