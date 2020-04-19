Предприятиям по химической чистке Ташкента разрешено возобновить деятельность, сообщила пресс-служба столичного хокимията. Решение принято исходя из потребностей населения Ташкента и на основе изучения обращений предпринимателей в сфере обслуживания.

От предприятий химчистки, возобновляющих деятельность, требуется полностью соблюдать требования карантина и предписания по восстановлению работы Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

До начала работы компании и привлеченные к работе сотрудники должны пройти проверку Центра санитарно-эпидемиологического благополучия.

С учетом режима самоизоляции предприятиям рекомендовано организовать самостоятельный приём и доставку заказов.