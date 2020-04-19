Ассоциация пчеловодов Ташкентской области просит правительство помочь с получением разрешения на передвижение пчеловодов на личных автомобилях.

Как сообщил «Газете.uz» член ассоциации Анатолий Бондаренко, из-за отсутствия стикеров пчеловоды, проживающие в Ташкенте, не могут работать на пасеках, находящихся за городом.

«Проблема очень большая. Сейчас очень горячая пора — в текущее время закладывается фундамент под весь будущий урожай на весь год. Если сейчас мы не сможем передвигаться, то пчелы могут вообще пропасть, потому что надо работать с ними, кормить их. Иначе они могут от голода умереть или просто разлететься. Очень ответственный момент. Нас ждут фермеры — мы должны опылять их сады, растения, всю посевную культуру», — рассказал он.

Фото: Евгений Сорочин / Spot.

Опыление пчелами — важный процесс для сельского хозяйства, который помогает повысить урожайность плодоовощной продукции.

«Мы по несколько лет ездим примерно в одни и те же места. Приезжаем заранее в садовые фермерские хозяйства — яблони, груши, сливы — они показывают нам, куда встать. Поставим один-два прицепа [с ульями], пчелы опыляют, и у фермеров увеличивается урожай минимум на 50%», — рассказал Анатолий Бондаренко.

Пчеловод отметил, что введение ограничений на передвижение транспорта, в том числе велосипедов и скутеров, сильно усложнило работу.

«Те, кто живут в Юкоричирчикском, Ташкентском районе Ташобласти, они как-то передвигаются, им легче. Но есть люди, которые живут в Ташкенте, а хозяйства в Ташкентской области — въехать и выехать из столицы невозможно на своем автомобиле. Иногда приходится ходить пешком по 15−18 км. Ничего с собой не отвезти и не привезти, а сколько там сопутствующего товара. На велосипедах ездили, но теперь отняли, запрещают ездить. Скутеры тоже нельзя», — сказал он.

Анатолий Бондаренко отметил, что после окончания цветения садов пчеловоды должны «кочевать дальше, переезжать в новые места».

«Это предгорье, там другие растения, потом надо выше подниматься. Если этого не делать, то катастрофа. Наша работа постоянно связана с передвижениями — без этого никак. Посевных культур очень мало, они в определенное время выделяют пыльцу. Развитие пчеловодства происходит именно в апрель-мая в предгорье», — объяснил он.

Прицеп для поездок на медосбор. Фото: Евгений Сорочин / Spot.

Член ассоциации отметил, что пчеловоды в основном передвигаются на Cobalt, Damas, Lacetti и «Нивах». «Мало у кого есть „Газель“ или грузовики. Грузовики только для перевозки пчелоприцепов в ночное время на кочевку», — отметил Бондаренко.

Председатель Ассоциации пчеловодов Бахтиёр Хакимов сообщил, что направил письмо в МВД Узбекистана со списком тех, кому нужно разрешение на передвижение, но потом узнал, что обращение рассматривается 15 дней. Этого срока у пчеловодов нет.

«За 15 дней пчелы здесь взорвутся! Все ждут ответа от меня. Пчеловоды постоянно говорят, что пчелы скоро улетят — нужно торопиться. Ведь их нужно кормить. Без пчел урожайность в сельском хозяйстве упадет на 30−50%, что повлияет на продовольственную безопасность страны», — заявил он.

Из 300 зарегистрированных членов ассоциации 81 нуждается в разрешении на передвижение, но стикеры нужны гораздо большему числу пчеловодов, которые не зарегистрированы в ассоциации. Общее число пчелиных семей в распоряжении членов Ассоциации пчеловодов Ташобласти составляет 45 тысяч.

На совещании 14 апреля президент Шавкат Мирзиёев поручил двукратно увеличить объемы заготовки продукции в плодоовощеводстве и животноводстве. Касательно пчеловодческой отрасли отмечалось, что важно нарастить в этом году заготовку меда в пять раз, полностью задействовав для этого возможности лесных хозяйств. Определены также задачи по созданию пчеловодческих кластеров на основе раздачи населению пчелиных ульев с дальнейшей закупкой произведенной продукции.

Бахтиёр Хакимов отмечает, что этих задач не добиться, если не предоставить пчеловодам разрешение на управление личным автомобилем. Он заявил, что предприниматели будут передвигаться только по строго установленному маршруту и дислокации.

Глава Ассоциации пчеловодов Ташкентской области сообщил, что намерен направить письмо заместителю премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктаму Барноеву, чтобы он оказал содействие в решении проблемы.