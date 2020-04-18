Компания UzAuto Motors запускает специальную программу для оптовых покупателей запчастей для автомобилей местного производства. До конца апреля оптовым покупателям, осуществившим предоплату на сумму более 100 млн сумов, предоставляется скидка в размере до 10% от общей стоимости заказа.

Заказ на приобретение оптовой партии запчастей будут принимать торговые агенты UzAuto Motors во всех регионах Узбекистана. Это позволит сократить срок поставки товара и откроет возможность приобретения продукции с первых рук и без участия посредников.

Основные преимущества программы:

финансовая выгода;

отсутствие длинной цепочки посредников;

прозрачность ценообразования и единая ценовая политика;

возможность сделать заказ удаленно;

оперативность обработки заказа;

гарантия на продукцию;

широкий ассортимент.

Крупнейшими торговыми партнерами UzAuto Motors по программе уже являются магазины автомобильных запчастей UzAuto Market в Бектемирском районе и на территории UzAuto Motors Service & Trade-in Center. Также с компанией работает сеть магазинов товаров для автомобилей Avtoritet, куда комплектующие детали и запчасти доставляются напрямую со складов UzAuto Motors.

Цель UzAuto Motors — перспективное сотрудничество, основанное на доверии, уважении и отличном сервисе. Покупателей приятно удивят гарантированное качество, длительный срок службы, а также цены на автозапчасти.

По всем вопросам оптовых заказов продукции можно обращаться к торговым агентам по телефонам:

Ташкент:

Азамжон: (+998) 93−500−50−80;

Абдухалил: (+998) 97−726−01−07;

Шавкат: (+998) 97−449−80−87;

Шоагзам: (+998) 90−966−00−18;

Илхом: (+998) 90−956−77−44;

Жахоншер: (+998) 97−705−02−00;

Навруз: (+998) 99−525−85−56.

Андижан:

Абдужаббор: (+998) 91−602−54−21.

Фергана, Коканд:

Аълохон: (+998) 93−977−46−06.

Наманган:

Шохрух: (+998) 99−976−00−70.

Джизак:

Зухур: (+998) 98−141−10−10.

Самарканд:

Зафар: (+998) 90−503−29−90.

Бухара:

Феруз: (+998) 99−700−32−23.

Навои:

Фарход: (+998) 91−330−08−80.

Карши:

Акмал: (+998) 91−454−18−81.

Ургенч, Нукус:

Мехрибон: (+998) 93−748−73−34.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться к начальнику отдела торговых представителей по телефону: (+998) 90−941−99−55 (Станислав Ким).

Instagram: @uzautopartsofficial

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