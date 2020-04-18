Компания UzAuto Motors запускает специальную программу для оптовых покупателей запчастей для автомобилей местного производства. До конца апреля оптовым покупателям, осуществившим предоплату на сумму более 100 млн сумов, предоставляется скидка в размере до 10% от общей стоимости заказа.
Заказ на приобретение оптовой партии запчастей будут принимать торговые агенты UzAuto Motors во всех регионах Узбекистана. Это позволит сократить срок поставки товара и откроет возможность приобретения продукции с первых рук и без участия посредников.
Основные преимущества программы:
- финансовая выгода;
- отсутствие длинной цепочки посредников;
- прозрачность ценообразования и единая ценовая политика;
- возможность сделать заказ удаленно;
- оперативность обработки заказа;
- гарантия на продукцию;
- широкий ассортимент.
Крупнейшими торговыми партнерами UzAuto Motors по программе уже являются магазины автомобильных запчастей UzAuto Market в Бектемирском районе и на территории UzAuto Motors Service & Trade-in Center. Также с компанией работает сеть магазинов товаров для автомобилей Avtoritet, куда комплектующие детали и запчасти доставляются напрямую со складов UzAuto Motors.
Цель UzAuto Motors — перспективное сотрудничество, основанное на доверии, уважении и отличном сервисе. Покупателей приятно удивят гарантированное качество, длительный срок службы, а также цены на автозапчасти.
По всем вопросам оптовых заказов продукции можно обращаться к торговым агентам по телефонам:
Ташкент:
- Азамжон: (+998) 93−500−50−80;
- Абдухалил: (+998) 97−726−01−07;
- Шавкат: (+998) 97−449−80−87;
- Шоагзам: (+998) 90−966−00−18;
- Илхом: (+998) 90−956−77−44;
- Жахоншер: (+998) 97−705−02−00;
- Навруз: (+998) 99−525−85−56.
Андижан:
- Абдужаббор: (+998) 91−602−54−21.
Фергана, Коканд:
- Аълохон: (+998) 93−977−46−06.
Наманган:
- Шохрух: (+998) 99−976−00−70.
Джизак:
- Зухур: (+998) 98−141−10−10.
Самарканд:
- Зафар: (+998) 90−503−29−90.
Бухара:
- Феруз: (+998) 99−700−32−23.
Навои:
- Фарход: (+998) 91−330−08−80.
Карши:
- Акмал: (+998) 91−454−18−81.
Ургенч, Нукус:
- Мехрибон: (+998) 93−748−73−34.
В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться к начальнику отдела торговых представителей по телефону: (+998) 90−941−99−55 (Станислав Ким).
Instagram: @uzautopartsofficial
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