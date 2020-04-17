Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 апреля провел совещание по вопросам усиления сотрудничества с международными финансовыми институтами в борьбе с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба главы государства.

В текущем году намечено освоить 2,7 млрд долларов, выделенных международными и зарубежными финансовыми структурами. Большая часть этих средств приходится на долю Азиатского банка развития, Всемирного банка и Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Действующие проекты оптимизируются исходя из нынешней ситуации, и средства направляются в первую очередь в медицинскую сферу, отмечает пресс-служба.

На совещании отмечена необходимость ускорения процесса привлечения и освоения 277 млн долларов, которые международные финансовые институты намерены выделить сфере здравоохранения Узбекистана для борьбы с пандемией.

Даны поручения по оснащению строящихся больницы в Зангиатинском районе и карантинной зоны в Юкоричирчикском районе Ташкентской области современной медицинской техникой при содействии Азиатского банка развития.

Перед Министерством здравоохранения поставлена задача закупить 2300 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другого оборудования за счет 30 млн долларов от Азиатского банка развития и Всемирного банка.

В конце марта Шавкат Мирзиёев поручал закупить 300 тысяч экспресс-тестов и 500 аппаратов ИВЛ. По данным источника «Газеты.uz» в правительстве, 500 аппаратов планируется закупить у России, оборудование должно прибыть 22 апреля.

Что касается 2300 аппаратов ИВЛ, то их планируется установить в строящейся больнице Зангиатинском районе. В настоящее время в Узбекистане имеется резерв примерно в 1000 аппаратов ИВЛ, уточнил источник.

Даны указания по привлечению дополнительных инвестиций Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Всемирного банка, направлению их в систему здравоохранения и социальную сферу в целом.

В условиях пандемии планируется привлечь 700 млн долларов на поддержку предпринимательства, малого и среднего бизнеса.

Глава государства отметил необходимость ассигнования этих средств прежде всего на развитие плодоовощеводства, пищевой промышленности и поддержку экспорта.

Подчеркнута важность достижения дополнительных грантовых соглашений с организациями-донорами для мер противодействия пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Министерство инновационного развития Узбекистана планирует запустить производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) совместно с партнерами из России и Словакии.