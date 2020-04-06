Министерство инновационного развития Узбекистана планирует запустить производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) совместно с партнерами из России и Словакии, сообщила пресс-служба ведомства.

Создано совместное словацко-российско-узбекское предприятие Chirana Asia. Производство оборудования начнется уже в мае. Завершение строительства производственной площадки на территории Бектемирского района Ташкента планируется до сентября, когда завод будет сдан в эксплуатацию.

Аппараты ИВЛ словацкой компании Chirana, производство которых планируется наладить в Узбекистане, в отличие от других моделей выполняет трехступенчатую вентиляцию, а не одноступенчатую.

На первом этапе локализации производства зарубежные партнеры планируют внести инвестиции на сумму 3 млн долларов и открыть 30 рабочих мест. На втором этапе предполагается инвестировать до 5−6 млн долларов и создаnm до 100 рабочих мест.

Такое производство будет осуществляться впервые в Центральной Азии, планируется реализация производимой продукции в Таджикистане, Туркменистане, Киргизии и Афганистане, добавили в Мининноваций.