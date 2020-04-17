Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 апреля посредством видеоконференцсвязи дал старт строительству Инновационного научно-производственного фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Концепция и план организации кластера были утверждены постановлением президента в январе. Проект нацелен на организацию производства инновационных лекарственных препаратов, изделий и техники медицинского назначения с высокими качественными характеристиками, подготовку современных кадров и развитие отечественной фармацевтической отрасли.





Кластер, который будет состоять из технопарка и промышленной зоны, займет территорию в 79 га. За счет реализации 14 инвестиционных проектов намечено созданием более 1700 рабочих мест.

В технопарке расположатся сектора академической, научной деятельности и по разработке лекарственных средств. Здесь разместится Фармацевтический технический университет, который будет готовить кадры в области фармацевтики, медицинской техники, косметологии и других направлениях.

В промышленной зоне будут размещены производственные мощности ведущих фармацевтических компаний. В дальнейшем планируется открыть зарубежные клиники и медицинские центры.





С Фондом сотрудничества для экономического развития Эксимбанка Южной Кореи достигнуто соглашение о финансировании научных и образовательных структур кластера с предоставлением долгосрочного кредита.

Образованы попечительский совет и дирекция кластера, Функции дирекции будет осуществлять Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения.