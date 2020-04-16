Предпринимателям Ташкента разрешено проводить мобильную торговлю хозяйственно-бытовыми товарами, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Хокимият отмечает, что в дополнение к каждой торгово-продуктовой ярмарке, организуемой в махаллях, возле домов будет также организована продажа антисептиков, средств личной гигиены (мыло, хозяйственное мыло, зубная паста, туалетная бумага и т. д. ), моющих средств (порошки, гели и т. д. ), одежды (летняя одежда, обувь и т. д. ).

К организации таких мобильных ярмарок будут привлечены предприниматели, осуществлявшие до карантина свою деятельность на вещевых рынках и рынках товаров различного назначения и занимающиеся подобной торговлей, говорится в сообщении.

Для предпринимателей, которые намерены создать мобильные торговые точки, должны организовать специальные коммерческие машины с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и обеспечить при торговле полное соблюдение рекомендаций, разработанных специальными рабочими группами.

В четверг торговля подобными товарами организована в махаллях Учтепинского района «Абдулла Кадыри», «Юсуф Саккокий» и «Куксарой», а также в махалле «Шайхантахур» Шайхантахурского района.

Когда и по каким локациям будет проходить торговля на коммерческих машинах, будут регулярно сообщать хокимияты районов, сообщила столичная администрация.