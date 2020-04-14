В Узбекистане отмечаются случаи рассылки мошенниками SMS-сообщений с требованием перечислить штраф за нарушение карантинных ограничений, сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за телекоммуникациями «Узкомназорат».

Подобные сообщения содержат определенную дату или координаты географического местоположения с текстом «Вы нарушили правило карантина и должны оплатить штраф в размере пяти БРВ (базовых расчетных величин — ред.) в соответствии со статьей 54 Кодекса об административной ответственности».

Как отмечает инспекция, мошенники предлагают оплатить этот штраф переводом денег на специальные карты.

«„Узкомназорат“ настоятельно просит граждан не поддаваться подобным фейковым сообщениям, никогда не сообщать незнакомцам какую-либо личную и важную информацию об электронных средствах, при возникновении подобных случаев незамедлительно сообщать в правоохранительные органы», — призвало ведомство.