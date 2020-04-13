Центральный банк Узбекистана объяснил повышенную волатильность курса сума по отношению к иностранным валютам на внутреннем валютном рынке, наблюдаемую в апреле.

Так, с начала месяца биржевой курс сума к доллару США повысился на 1,8% до 9762 сумов за доллар (с начала года на 2,7%).

Как объяснил регулятор, динамика биржевого курса сума формируется под воздействием складывающихся внутренних и внешних факторов спроса и предложения, в первую очередь, исходя из динамики операций текущего счета.

«Замедление операций торгового и инвестиционного характера, на фоне предпринимаемых, как в странах — торговых партнерах, так и в республике, мер по предотвращению распространения коронавируса, привело к одновременному сокращению объемов импорта и экспорта, и соответственно, к снижению активности на внутреннем валютном рынке», — отметили в ЦБ.

По данным Центробанка, объемы экспортных поступлений в марте уменьшились на 10% по сравнению с предыдущем месяцем. Снижение денежных поступлений из-за карантинных мер и замедления экономической активности, а также девальвации курсов национальных валют в России и Казахстане, имеет усиливающуюся тенденцию.

Объем денежных переводов в Узбекистан в марте месяце составил 296 млн долларов, что на 23% меньше, чем в феврале, а за восемь рабочих дней апреля сократился в 3 раза по сравнению с мартом.

«Эти факторы способствовали формированию определенных ожиданий относительно курса сума, что, в первую очередь, отразилось в сегменте операций с физическими лицами. Начиная с марта, наблюдается значительное повышение объемов покупки иностранной валюты населением», — говорится в сообщении.

В частности, месячный рост покупки иностранной валюты физическими лицами в марте составил 45%, а в течение первых восьми рабочих дней апреля объемы покупки увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

При этом, Центробанк оценивает вероятность резкой девальвации курса национальной валюты низкой, и, по предварительным прогнозам, в кратко- и среднесрочный период динамика обменного курса сума будет формироваться близко к его фундаментальному тренду с незначительными колебаниями.

Регулятор также добавил, что в кассах банков имеется достаточный объем наличной инвалюты для конверсионных операций и все купюры дезинфицированы.

«Обменные пункты банков работают в обычном режиме и никакие лимиты и ограничения на покупку и продажу наличной иностранной валюты банками не установлены», — подчеркнули в ЦБ.