Необходимо продолжать работу в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве, а также других приоритетных отраслях экономики и в субъектах предпринимательства в регионах.

Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил 14 апреля на видеоселекторном совещании, посвященном обсуждению задач в сельском хозяйстве Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

«Жизнь продолжается. Утерянные сегодня время и возможность завтра уже не вернуть», — пояснил президент.

В этот же день специальная республиканская комиссия приняла решение возобновить деятельность важных отраслей экономики и крупных производственных предприятий, а также работы по строительству, реконструкции и ремонту на крупных объектах. Соответствующие разрешения будут выдавать руководители территориальных штабов Специальной республиканской комиссии.

Что же касается завершения режима самоизоляции, президент сказал следующее:

«Мы безусловно понимаем, насколько нелегко сидеть дома, но мы вынуждены следовать этой рекомендации как самого оптимального решения для сохранения здоровья и жизни нашего народа. Решение о том, когда отменить карантин, мы рассмотрим, всесторонне обдумав и проанализировав данный вопрос, посоветовавшись с народом».

На совещании президент напомнил, что благодаря героическому труду врачей до настоящего времени выздоровели 100 человек. Из взятых на карантин 222 тысяч граждан 141 тысяча отправлена домой.

«Мы не должны идти вслед за процессами, связанными с пандемией, а мобилизовать все силы и возможности, имеющиеся ресурсы на их раннее предупреждение», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что необходимо глубоко анализировать текущую обстановку и прогнозировать ее ход, быть готовыми к нему, имея конкретные планы и продуманные меры.





Следует продолжать сеансы телемедицины по лечению больных с участием ведущих специалистов Китая, Южной Кореи, России, Израиля, Великобритании, Германии и Японии и активно внедрять полученные рекомендации, сказал глава государства.

Республиканской комиссии поручено принять меры по повышению ответственности не только причастных министерств и ведомств, но и хокимов на местах и руководителей секторов за предотвращение распространения коронавируса и максимальное ограничение его негативного воздействия на экономику и жизнь людей.

«Особенно хокимы и руководители секторов будут персонально отвечать за эффективность работы по полному обеспечению жизненно важных потребностей населения, недопущению роста цен и поддержке малообеспеченных семей», — сказал президент.

Забота о малообеспеченных, нуждающихся и уязвимых семьях, оказание им благотворительной помощи, расширение масштабов благородных инициатив должны стать одной из главных задач ответственных руководителей на местах, добавил Шавкат Мирзиёев.

Главам республиканских специализированных медицинских центров президент указал на необходимость личного проведывания каждого пациента в закрепленных за ними регионах. Им следует постоянно быть в курсе того, в каких условиях и помощи от государства нуждаются больные. Глава государства подчеркнул, что ни один гражданин не будет оставлен наедине с бедой.